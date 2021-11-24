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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

AĞRI (AA) - Doğu Anadolu'daki 7 ilde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ağrı'da Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, şehit öğretmenler anıldı.

Tiyatro oyununun ardından, öğrenciler şarkılar seslendirdi.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlere ödülleri verildi, emekli öğretmenlere plaket takdim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kurum amirleri katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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