24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Vali Erol Ayyıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen kutlama programına katıldı.

Anadolu Üniversitesi AKM Opera ve Balo Salonunda gerçekleştirilen programa Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. Süleyman Sözen, ESTÜ rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürsoy Arslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Yunus Emre ve Türkçe Yılı münasebetiyle hazırlanan video gösteriminden sonra Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi korosu 'Öğretmen Marşı'nı seslendirdi. Ardından koro, Türk halk müziğinin sevilen şarkılarından oluşan kısa bir konser verdi.

Programda, Emekli öğretmen Neşet Çamlıbel, emekli öğretmenler adına bir konuşma yaptı. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninden sonra mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına ise Betül Büşra Yelek konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Öğretmenler Günü Mesajının okunmasından sonra bir konuşma yapan Vali Ayyıldız, "Öncelikle emekliye ayrılıp kadrolu öğretmenlikten kadrosuz öğretmenliğe geçen çok değerli büyüklerimizin ellerinden öpüyor, mesleğe yeni başlayan genç arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yollarınız, bahtlarınız açık olsun. Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu onurlu günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş kıymetli öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz. " dedi.

Ülkemizin geleceğinin öğretmenlerimize emanet olduğunu kaydeden Vali Ayyıldız, "İnsanlığı bir şeyle tarif etmek istesek ona öğrenme diyebiliriz. İnsanlık tarihi öğrenme tarihidir. Bunun en önemli unsuru öğreticiler yani değerli öğretmenlerimizdir. Bizim medeniyetimiz ve milletimiz kalemi kılıçtan keskin tutmuştur. Bir çoğumuzun ilk mesleğidir öğretmenlik. Aklımızda gönlümüzde ilk olmak istediğimiz meslektir. Mezuniyetle, diplomayla ayrılıklar yaşansa bile bizler her öğretmenimizi gönlümüzde ağırlamışızdır. Hiçbir meslek gurubu yoktur ki gönlü mesken edinsin. Bunu ancak sizler yapabilirsiniz. Ne mutlu sizlere! " diyerek duygularını dile getirdi.

Öğretmenlik mesleğinin bir sanatkarlık olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt ise, ülkenin ve insanlığın geleceğini inşa eden öğretmenlerin gününü en içten dilekleriyle kutladı. Öğretmenlerin üzerinde çok büyük sorumluluk olduğunu söyleyen Müdür Cırıt, "Sizler insanlığın kahramanlarısınız. O çelik dişliler arasından çocuklarımızı alıp ahlak ve edep timsali yapanlar sizlersiniz. Kısacası öğretmenlik övünmekle bitmeyen, değeri ölçülemeyen bir meslektir. " diye konuştu.

Programın sonunda, yıl içinde emekli olan öğretmenlerin 'Hizmet Şeref Belgeleri' Vali Ayyıldız ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

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