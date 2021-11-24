24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

MANİSA (Habermetre) - Vali Karadeniz, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonunda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Programına katıldı.

Düzenlenen programa Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yardımcısı Aydın Memük, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program öncesi Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Şehit Öğretmenler" adlı resim sergisinin açılış kurdelesini keserek, eserleri inceledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkuyu, Manisa'da görev yapan 18 bin 879 öğretmen başta olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Vali Yaşar Karadeniz ise programda yaptığı konuşmada "Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlarım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz millet adını almak istidadını kazanmamıştır' sözüyle öğretmenlerimizin değerini en güzel şekilde ifade etmiştir. Yine ilk emri "oku" olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve öğretmenlerin ayrı bir önemi bulunuyor. Öğretmenlik gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Dolayısıyla her çeşit mesleğin toplumdaki bireylere kazandırılması da öğretmenlik sayesinde olmaktadır. Onun için sizler toplumun bütün kesimlerine yol gösteren birer öndersiniz. Günümüzde ekonomik yaşamı, sosyal ve kültürel değerleri biçimlendiren temel faktör bilgidir. Küreselleşen dünyada bilim kültürünü özümseyen, sorunlarının çözümünde bilime güvenen toplumlar ile bilim ve teknoloji üretme yetkinliğinden yoksun toplumlar arasındaki mesafe hızla açılmaktadır. Günümüzde nitelikli insan kaynağı ve bilimsel bilgi gereksinmesinin artışına koşut olarak öğretmenlerimizin değeri de artmaktadır. Bilginin oluştuğu ve mayalandığı yerler eğitim kurumlarımız, kaynağı ise siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimiz ile birlikte vatan ve millet sevgisini öğreterek çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştırmaya çalışan siz öğretmenlerimiz, devam eden Kovid-19 pandemi sürecinde de büyük fedakarlıklar göstererek eğitim-öğretimin devam etmesi adına elinizden gelen gayreti gösterdiniz. Uzunca süren uzaktan eğitim sonrası gerekli tedbirleri alarak yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu dönemde öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin pandemi günlerini zararsız bir şekilde atlatacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü bir kez daha kutluyor, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi ve terör örgütlerince şehit edilmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu yarınlar, göreve yeni başlayan öğretmenlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Program mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etmesi ve Vali Yaşar Karadeniz tarafından emekli olan öğretmenlere 'Şükran Belgesi' verilmesi ile devam etti. Programda, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Arcan Hacer Aydınlı'nın yönetiminde hazırlanan müzik ve şiirden oluşan oratoryo davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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