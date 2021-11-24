"24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumu, saygı duruş ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Anıt programından sonra, Dalaman Adile İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hazırlanan programa geçildi. Program, 24 Kasım Öğretmenler Günü Resim Sergisi'nin açılışı ile başladı. Öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu oratoryo ve müzik dinletisinin ardından, "24 Kasım Öğretmenler Günü" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Program gereğince, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından, emekliye ayrılan öğretmene 'Hizmet Şeref Belge'sini Kaymakamımız Sayın Mesut YAKUTA tarafından verilmesiyle program sona erdi.

Kutlama programına, Kaymakamımız Sayın Mesut YAKUTA, Garnizon Komutan Vekili Albay Halil GÖKÇE, Belediye Başkan Vekili Hüseyin BÜYÜKOKUTAN, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile öğrenci velileri katıldı.

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