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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Törene katılanlar Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşması Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verilmesi Hatay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

HATAY (AA) - Törene katılanlar

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşması

Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verilmesi Hatay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antakya Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hatay Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam eden kutlama töreninde mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, törende yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin çok kutsal olduğunu belirterek, öğretmenlere sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Tören emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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