24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Haberler
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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu Öğrencilerin rongösterilerini sergilemesi Öğretmen ve öğrencilerin şiir okuması Öğretmenlerin zeybek oynaması Öğretmenlerin müzik dinletisi gerçekleştirmesi TUNCELİ - Tunceli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu

Öğrencilerin rongösterilerini sergilemesi

Öğretmen ve öğrencilerin şiir okuması

Öğretmenlerin zeybek oynaması

Öğretmenlerin müzik dinletisi gerçekleştirmesi TUNCELİ - Tunceli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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