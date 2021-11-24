24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu Öğrencilerin rongösterilerini sergilemesi Öğretmen ve öğrencilerin şiir okuması Öğretmenlerin zeybek oynaması Öğretmenlerin müzik dinletisi gerçekleştirmesi TUNCELİ - Tunceli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu
Öğrencilerin rongösterilerini sergilemesi
Öğretmen ve öğrencilerin şiir okuması
Öğretmenlerin zeybek oynaması
Öğretmenlerin müzik dinletisi gerçekleştirmesi TUNCELİ - Tunceli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı