24.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:32

Siirt'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Selim Erkovan, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Edip, topluma yön veren öğretmenlerin dünyanın en saygın mesleğini icra ettiğini belirterek, toplumsal bilinç ve çağdaş dünyayla bütünleşmenin temel aktörlerinin öğretmenler olduğunu söyledi.

Yeni atanan 20 öğretmenin yemin töreni ile program sona erdi.

Kaynak: AA