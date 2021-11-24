Türk milletinin milli varlığına ve geleceğinin inşasına öncülük öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Valimiz Muammer EROL'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Raif Dinçkök Kültür Merkezinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına Valimiz Muammer EROL'un yanı sıra Yalova Belediye Başkan V. Mustafa TUTUK, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma ÇOBAN, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat CEBECİ, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin ATÇI, Vali Yardımcısı Aziz MERCAN, İl Emniyet Müdürü Göksel TOPALOĞLU, Siyasi Partilerin Temsilcileri, İl protokolü ve öğretmenlerimiz katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz YENİYOL, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Eski Genel Müdürü Ömer BALIBEY ve emekli öğretmenler adına Birsen YÜZBAŞI günün anlamına binaen konuşmalarını gerçekleştirdiler. 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı adaylığı kaldırılmış öğretmenlerimizin yemin töreni gerçekleştirilmesinin ardından akıl ve zeka oyunları yarışmasında il bazında dereceye giren öğretmenlerimize ve ilimiz genelinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenime Mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilerin hediyeleri İl Protokolü tarafından verildi. Programın devamında Emekli öğretmenlerimize "Hizmet Şeref Belgesi", Valimiz Muammer EROL ve il protokolü tarafından verildi. 24 Kasım Öğretmenler günü kutlama programı; Şehit Osman Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan 24 Kasım oratoryosu ve müzik dinletisinin ardından son buldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı; Valimiz Muammer EROL'un katılımıyla Altan Kültür Merkezinde öğretmenlerimiz onuruna düzenlenen yemek ve pasta kesim töreniyle son buldu.

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