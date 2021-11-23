24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı Belli Oldu

GİRESUN (Habermetre) - 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09: 00'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak olan kutlama programı saat 11. 45'de Giresun Liman Sahası Gümrük Binası Fuaye Salonunda devam edecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı şöyle Açıklaması

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet