24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı Belli Oldu
24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09: 00'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak olan kutlama programı saat 11. 45'de Giresun Liman Sahası Gümrük Binası Fuaye Salonunda devam edecek.
GİRESUN (Habermetre) - 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09: 00'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak olan kutlama programı saat 11. 45'de Giresun Liman Sahası Gümrük Binası Fuaye Salonunda devam edecek.
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı şöyle Açıklaması
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