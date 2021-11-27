24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Etkinlikleri Valimiz Sayın Mehmet MAKAS'ın Katılımıyla Yapıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama etkinlikleri çerçevesinde saat 09. 00'da Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün himayelerinde Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin organizasyonuyla hazırlanan kutlama programına katıldı.

Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Valimiz Sayın Mehmet MAKAS, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir AKSUN, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın LEVENT, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz ARABACI, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz GÜN, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Öğretmenler günü programı kapsamında öğretmenler tarafından yapılan ve salon girişinde düzenlenen resim sergisini gezen Sayın Valimiz, emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda; Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Harun ŞİMŞEK, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz GÜN, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir AKSUN ve son olarak Valimiz Sayın Mehmet MAKAS, öğretmenler gününün anlam ve önemine ilişkin olarak yaptıkları konuşmalarda, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ettiler.

Valimiz Sayın Mehmet MAKAS, "Öğretmenler bizim en kıymetlilerimizdir. Bizi sadece bugün mü hatırlıyorlar diye düşünmeyin. Önümüze gelen her ne var ise bizim özellikle mülki idare, asayiş, emniyeti yönetmek öncelikli görevimiz. Toplumun huzuru yok ise o toplumda istediğiniz okulu, yatırımı yapın hiçbir hükmü yok. Emin olun asayişin düzgünlüğünün temelinde dahi siz değerli öğretmenlerimiz varsınız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN, konuşmasında "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, başta şehit olan öğretmenlerimizi ve Rahmana kavuşan öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor, emekli olup emektar olan öğretmenlerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, görevleri başında olan arkadaşlarıma sağlık, sıhhat, afiyet, başarılar ve uzun bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli olan öğretmenler adına yapılan konuşmanın ardından Sayın Valimiz tarafından yıl içerisinde emekliye ayrılan öğretmenlere ve 38 personele hizmet şeref belgeleri verildi.

Programda; Türkiye genelinde yapılan "Öğretmenden Öğretmene Mektup" konulu kompozisyon yarışmasında İl birincisi olan Refahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zafer KÖKNAR öğretmenimize ödülü verildi. Ortaokul ve liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Ardından adaylığı kaldırılan 55 öğretmenin yemin töreni gerçekleştirildikten sonra; Türkü dinletisi yapılarak, 'Şehit Öğretmenlerimiz' adlı gösteri ile program sona erdi.

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