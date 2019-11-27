24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri Büyük Beğeni Aldı

27.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:52

Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş'un ev sahibi olduğu konsere Valimiz Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hv. S/S Albay İhsan Kaplan, kamu kurum yöneticileri, davetliler, üniversitemiz personeli, öğrencileri ve aileleri katıldı.

Konserde açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Durmuş, "Üniversitenin üniversite olması için tam 100 yıl geçmesi lazımdır. Bunun sebebi ise kendi bilim adamlarını yetiştirebilmesi için bu sürece ihtiyacının olmasıdır." dedi.

"Hükümetimizin yaptığı en güzel şey her şehre bir üniversite kurmasıdır." diyen Rektörümüz Durmuş, "Bunu yapmasındaki en büyük sebebi üniversiteler kuruldukları şehirlerin sanayilerini ve kültürlerini geliştirsin o şehre lokomotif olsun diyedir." dedi.

"2007 yılında kurulan üniversitemizin bugün güzel sanatlar ve mühendislik alanlarında yapmış olduğu başarılı çalışmalar bizi gururlandırmaktadır" diyen Rektörümüz Durmuş, bu başarıların arkasında özveri ile çalışan akademisyenlerimizin büyük emeği vardır. Emeklerinden dolayı tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile başata akademisyenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.

Rektörümüz Durmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok Dilli Çok Sesli Koromuz, TRT'de çok başarılı programlara imza attılar. Yakında onları tv ekranlarından izleyeceğiz. Koromuzu bu başarılarından dolayı bir kez daha kutluyorum. Bu durum 2007'de kurulan bir üniversite olduğumuzu düşününce bizlere gurur veriyor. Koromuzun şefi Doç. Dr. Rohat Cebe başta olmak üzere tüm koro üyelerimize teşekkür ederim."

Konserde selamlama konuşması yapan Valimiz Hulusi Şahin, "Öncelikle bu değerli, elit koroya teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Çok güzel bir koro oluşmuş. Müziğin evrenselliğini hep birlikte göreceğiz. Üniversiteler sadece mühendis yetiştirmez. Üniversiteler şehirlerin sosyal ve kültürel hayatına katkılar sağlar, bu etkinlikte bunun en güzel örneğidir. Güzel sanatlar fakültemizin çok kıymetli yöneticilerini tebrik ediyorum" dedi.

Bir birinden güzel eserleri seslendiren ve izleyenlerinden yoğun alkış alan Batman Üniversitesi Çok Dilli Çok Sesli Müzik Korosu, "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirerek Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı da 24 Kasım'da anarak iki saat süren konserine son verdi.

Kaynak: Bültenler