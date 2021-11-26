24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KLİBİ

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, Müdürlüğümüz Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Öğretmeni Mehmet Fatih Can koordinatörlüğünde hazırlanan "24 Kasım Enler Günü Özel Klibi" il programında ve sosyal medyada paylaşıldı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay'ın "Öğretmen" adlı şiiriyle başlayan klipte; Muğla Menteşe'deki okul öncesi-ilkokul-ortaokul ve lise olmak üzere farklı kademelerden öğrenciler, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve öğretmenlerimize ithafen "Daha Güzel" adlı şarkıyı söylediler. Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile beraber öğretmenlerimiz enstrümanla sözlere nağme kattılar.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL KLİBİMİZ

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