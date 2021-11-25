24 Kasım Öğretmenler Günü Kırklareli' nde Törenlerle Kutlandı…

Kırklareli' nde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen törenler Özgürlük ve Demokrasi meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumu Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Atatürk Anıtındaki törenin ardından, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programı ile devam etti.

24 Kasım 2021 Çarşamba günü Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programına Sayın Valimiz Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte katıldılar.

Vali BİLGİN, Hanımefendi, İl Protokolü ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleşen Öğretmenler günü kutlama programı Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler ve Emekli Öğretmenler adına yapılan konuşmanın ardından Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin KALKAN' ın konuşmalarıyla devam etti.

Programda Valimiz Sayın Osman BİLGİN günün anlam ve önemine ithafen yaptığı konuşmasında Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK' ün eğitime ve öğretmenlere verdiği önemden, toplumun değişmesinde ve gelişmesinde öğretmenlerin oynadığı rolün ne kadar önemli olduğunu ifade ederek, bilgiye ve başarıya ulaşmanın tek yolunun öğretmenler olduğunu söyledi.

Vali BİLGİN, Türkiye'de 24 milyon öğrencinin olduğunu belirterek "24 milyonluk öğrenci nüfusu dünyanın 142 ülkesinden daha fazla nüfusa sahip. Ülkemizde öğretmenliğin önemini buradan anlayabiliriz. Bizim en önemli kaynağımız insan kaynağı. İnsan kaynağını yetiştirecek olan da öğretmenlerimizdir. " dedi.

Vali BİLGİN konuşmasının sonunda tüm Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlayarak, Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anarak, emekli ve görevi başındaki öğretmenlerimize sağlıklı bir ömür diliyorum dedi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN ' in konuşmasının ardından devam eden programda sırasıyla Öğretmenler günü kutlama mesajlarının okunması, Valimiz Sayın Osman BİLGİN tarafından Emekli olan Öğretmenlere Şilt ve Hizmet Şeref belgelerinin verilmesi, Şiir kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti.

Program öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ve resim sergisi ile sona erdi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle, ilimizde görev yapan tüm öğretmenlerimize karanfil yollayarak 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladılar.

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