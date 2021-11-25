24 Kasım Öğretmenler Günü İlçemizde Kutlandı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezinde, Evliye Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinliklerle devam etti. Düzenlenen programa İlçe Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Kaymakam Refiki Sayın Bilal GÖKSUN, Beypazarı Belediye Başkanı Sayın Tuncer KAPLAN, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa BÜYÜKBAŞ, İlçe Jandarma Komutanı Sayın Haluk Muharrem UZUN, Emniyet Müdürü Sayın Metin DEMİRCİ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hürrem DURSUN, siyasi parti temsilcileri, diğer kamu kurumu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Programa, Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER'in öğretmenlere yönelik kutlama mesajı ile başlanıldı. Daha sonra İlçe Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN ve Belediye Başkanı Sayın Tuncer KAPLAN öğretmenler günü dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirdiler. Öğrenciler tarafından hazırlanan, şiir ve müzik dinletisi, emekliye ayrılan öğretmenlere belge verilmesi, sinevizyon gösterisi ve oratoryo gösterileri sonrası program sona erdi.

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