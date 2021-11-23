24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanına 50 Fidan Daha Dikildi

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 2016 yılında 2 Hektarlık alanda oluşturulan 24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı'na bu yıl da 5 defne ve 45 selvi olmak üzere toplam 50 fidan dikildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen fidan dikim törenine Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve okul müdürleri katıldı.

İlk fidanı dikerek can suyunu veren Vali Dr. Erdinç Yılmaz, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, dikilen fidanların öğretmenlerimiz için oluşturulan hatıra ormanının daha büyük ve çok daha güzel bir orman olmasına vesile olmasını temenni etti.

Vali Yılmaz'ın ardından protokol mensupları da Hatıra Ormanı'na fidan dikerek, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladılar.

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