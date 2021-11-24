24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ETKİNLİKLERLE KUTLANDI24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk tören, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim CEYLAN tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile, saygı duruşunda ve İstiklal Marşımız okunması ile gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü salon programı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik programı ile kutlandı. Bayramiç Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinliğe; Kaymakam Vekilimiz Yunus KIZILGÜNEŞ, Belediye Başkan Vekili Yılmaz GÖKSU, Siyasi Parti Temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim CEYLAN, Kurum Amirleri, Okul Müdürleri ve Öğretmenlerimiz katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim CEYLAN, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Öğretmenler günü kutlama programında Kaymakam Vekilimiz Yunus KIZILGÜNEŞ tarafından emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan tiyatro ve müzik gösterileri ile devam eden programda öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

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