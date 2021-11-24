24 Kasım Öğretmenler Günü, Etkinliklerle Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik programı ile kutlandı. İÇDAŞ Kongre merkezinde düzenlenen etkinliğe; Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan ECEVİT, Adalet Komisyonu Başkanı Eray DOĞAN, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah KÖKLÜ, İl Emniyet Müdürü Faruk KARADUMAN, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin SARUHAN, İl Genel Meclis Başkanı Nejat ÖNDER, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, İl müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, idareciler ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesinin ardından, Turgut Reis Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Öğretmenler Günü" isimli gösteri izlendi.

Öğretmenler günü kutlama programında Vali İlhami AKTAŞ tarafından emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi.

Programda ayrıca öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen anı yarışması ile masa tenisi turnuvasında dereceye giren öğretmenlere ödüllerinin verilmesinin ardından öğretmenler günü etkinliği son buldu.

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