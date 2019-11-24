24 Kasım Öğretmenler Günü - ARDAHAN/AĞRI/

24.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:46

Doğu Anadolu'daki bazı illerde, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kars'taki kutlama programı, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Vali Türker Öksüz, Halk Eğitim Merkezinde devam eden programda, öğretmenliğin hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar onurlu, emek, özveri ve sabır temelleri üzerinde icra edilen, bilgi ve tecrübe ile çocuklar ve gençlerin hayata hazırlama mesleği olduğunu söyledi.

Müzik ve şiir dinletisiyle devam eden etkinlik, göreve başlayan öğretmenlerin ant içmesiyle sona erdi.

Programa, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nazif Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Erzincan

Erzincan'da belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, İl Müftülüğü konferans salonunda Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerince gerçekleştirilen programla sürdü.

Vali Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin okul duvarlarıyla sınırlı olmadığına işaret ederek, "Öğretmenlik, sadece ders saatlerinde üstlenilip sonra bir kenara bırakılmayacak kadar ağır bir sorumluluğun, öğretim programının şekillendirilemeyeceği ölçüde geniş bir iş alanının ve toplumun tüm bireylerinden oluşan oldukça kalabalık bir kitleye hizmet edebilecek çapta fedakarlığın adıdır." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün de öğretmenlerin, toplumların geleceğine hitap ettiklerini belirtti.

Öğrencilerce hazırlanan "Öğretmen" oratoryosu ile devam eden program, emekli öğretmenlere "hizmet şeref belgesi" takdimi ve mesleğe başlayan 24 öğretmenin and içmesiyle sona erdi.

Ardahan

Ardahan'daki Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda Vali Mustafa Masatlı, öğretmenlere büyük değer verdiklerini dile getirerek, "Eğitim ve bilgi, ülkelerin dünya üzerindeki gücünü ve konumunu belirlediği gibi, insanlığın huzur, barış, kardeşlik, ahlak ve adalet ideallerine ulaşmasında temel araçtır." diye konuştu.

Göreve başlayan öğretmenlerin yemin etmesiyle devam eden program, halk oyunları ekibinin gösterisi ve derece alanlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Enver Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Ağrı

Ağrı'da, Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan program, Halk Eğitim Merkezinde devam etti.

Vali Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydederek, "Öğretmenlerimiz bizim anlayışımızda hep baş tacıdır. Kendilerine emanet edilen çocukları kendi çocuğundan asla ayırmayan insanlar, öğretmenlerdir." dedi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan da öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

Şehit öğretmenler için Kur'an-ı Kerim okunan ve "Halkımızın Gözünden Öğretmen" video gösteriminin yapıldığı program, aday öğretmenlerin yemin töreni ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin dağıtılmasıyla son buldu.

Iğdır

Iğdır'da Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, şube müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA