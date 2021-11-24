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24 Kasım Öğretmenler Günü

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
24 Kasım Öğretmenler Günü

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kalkan, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Kalkan, öğretmenliğin insanlığın var oluşuyla birlikte başladığını belirtti.

Öğretmenlerin geleceğin inşasına öncülük ettiğini dile getiren Kalkan, öğretmenlerin fedakar ve cefakarca görev yaptığını söyledi.

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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