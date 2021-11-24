GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilişinden bu yana bu anlamlı günün kutlandığını anımsattı.

Öğretmenliğin sabır, emek ve fedakarlık istediğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, meşakkatlidir, zahmetlidir, zordur. Ama meyvesi, hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar değerlidir. Ortaya çıkardıkları sanat eseri gelecektir, umuttur, vatan, bayrak ve millet sevgisidir. Bu vatanın bütün çiçekleri sizlerin eseri olmakla birlikte, aklı hür, vicdanı hür çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde sizlerin emekleri yadsınamaz. Bundan dolayı özgür düşünebilen, bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, özgüven sahibi, ülkesine ve milletine bağlı, çok okuyan ve sorgulayan bireylerin yetişmeleri sizlerin sayesinde olacaktır. Bizlerden geleceği devralacak yavrularımızı sevgiyle, toplumsal ahlak ve bilimsel bakış açısıyla yetiştireceğinize gönülden inanıyorum. Bu minvalde, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlerimizin Günü'nü kutluyorum."

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri

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