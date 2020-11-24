24 Kasım Öğretmenler Günü
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

24 Kasım Öğretmenler Günü

24.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:10
24 Kasım Öğretmenler Günü

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Belediyesi ekipleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere gül ve hijyen seti hediye edildi.

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Belediyesi ekipleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere gül ve hijyen seti hediye edildi.

Belediye ekipleri, ilçeye yeni atanmış ve emekli öğretmenleri Öğretmenler Günü dolayısıyla evlerinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Osman Okumuş'un öğretmenlere mesajını ileten ekipler, öğretmenlere gül ve hijyen seti hediye etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Okumuş, "Ülkemizi ileriye taşıyacak nesiller yetiştiren öğretmenlerimize minnettarız. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bilgi, sevgi ve merhamet kaynağı gönül elçilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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