24 Kasım Öğretmenler Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

24 Kasım Öğretmenler Günü

24.11.2020 15:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:38
24 Kasım Öğretmenler Günü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gölbaşı Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, öğretmenler gününü kutlayarak, "Öğretmen yarını bir gün önceden yaşayan kişi olmalıdır. Onun hayalleri olmazsa başkalarının hayallerinin de önemi olmayacaktır. Öğretmenin kendindeki gücü fark etmesi, harekete geçirmesi ve elindeki işlenmeyi bekleyen servetin kıymetini bilmesi gerekir." diye konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Program, aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

İlgili Haberler

Vali Şıldak'tan 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı
Vali Şıldak'tan 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı
Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Rektör Beydemir'in, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Rektör Beydemir'in, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Arınç Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Mert Günok Ozan Tufan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 24 Kasım Öğretmenler Günü - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 15:39:25. #1.14#
title