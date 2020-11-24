24 Kasım Öğretmenler Günü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gölbaşı Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, öğretmenler gününü kutlayarak, "Öğretmen yarını bir gün önceden yaşayan kişi olmalıdır. Onun hayalleri olmazsa başkalarının hayallerinin de önemi olmayacaktır. Öğretmenin kendindeki gücü fark etmesi, harekete geçirmesi ve elindeki işlenmeyi bekleyen servetin kıymetini bilmesi gerekir." diye konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Program, aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi