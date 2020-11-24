24 Kasım Öğretmenler Günü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, bir konuşma yaptı.

Törenin sonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz