24 Kasım Öğretmenler Günü

Malatya'nın Kale ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kale İlçe Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, bir konuşma yaptı.

Akkaya, konuşmasında, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, bıkmadan, usanmadan, aklını, ruhunu, kalbini, sevgi ve şefkatini vererek, geleceğin teminatı olan çocukların en iyi şekilde yetişmesini sağlayan öğretmenlerin gününü kutladı, başarılarının devamını diledi.

Törene şube müdürleri, okul müdür ve yardımcıları ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur