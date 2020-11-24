24 Kasım Öğretmenler Günü

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, gelecek nesillerin yetişmesinde, geleceği inşa etme yolunda en büyük gücün öğretmenler olduğunu belirtti.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Soytürk, şunları kaydetti:

"Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan ülkemizin hedeflerine ulaşması da nesillerini kaliteli bir eğitim-öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır.

Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi benimsemiş nesillerimizdir. Öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir yanında nasıl fedakarca görev yaptıklarını görüyoruz ve biliyoruz."

AGD Edirne Şube Başkanı İriş

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İriş, mesajında, öğretmenlerin toplumun yetişmesinde ve gelişmesinde herkesten daha fazla rolünün olduğunu belirterek, gece gündüz demeden çalışan öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan İriş, şunları kaydetti:

"Gençliğine sahip olan geleceğinden emin olur. Çağın fen ve teknolojik bilimleriyle donatılmış, ahlak ve maneviyat sahibi gençler, yeniden büyük Türkiye'nin inşasında en değerli servetimiz olacaktır.

Öğretmenlerimiz, içerisinde bulundukları hiçbir olumsuz şarta aldırış etmeden, öğrencileri arasında hiçbir ayırım yapmadan çalışkan ve üretken nesiller yetiştirmek için çaba sarf etmektedir. Özellikle, yaşadığımız pandemi sürecinde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar