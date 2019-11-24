24.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:34

Artvin, Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'da düzenlenen etkinliklerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Artvin'de Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlama etkinlikleri, Ahmet Hamdi Tanpınar Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Burada konuşan Vali Yılmaz Doruk, 24 Kasım'ın öğretmenlerin hizmetlerinin ve emeklerinin asla unutulmayacağını simgeleyen özel bir gün olduğunu söyledi.

Eğitimin müreffeh yarınlara giden yoldaki tüm kapıları açan yegane anahtar olduğunu vurgulayan Doruk, "Bu konuda ülke ve millet olarak çok şanslıyız çünkü bizler 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.' ve 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' diyen kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da öğretmenliğin ham maddesinin insan olduğunu belirterek, "Gençlerimizi bayrak, millet, vatan sevgisiyle yetiştirmeliyiz. Bu konuda öğretmenlerimize güvenimiz tam. Öğretmenlerimizle ülkemizin geleceği daha aydınlık olacak." dedi.

Müzik dinletisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden program, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verilmesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Gülşen Kurul, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, bazı kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ordu

Ordu Valiliğince düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk tören Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Törende İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş tarafından anıta çelenk bırakıldı. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde devam eden programda, Baş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref belgelerini ve Öğretmenler Kupası bölge müsabakaları ile resim yarışmasında dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödüllerini, Vali Seddar Yavuz takdim etti.

Gün dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Program, Altınordu Fatih Anadolu Lisesi öğretmenlerinden oluşan koronun seslendirdiği türküler ve öğrenciler tarafından seslendirilen oratoryoyla sona erdi.

Giresun

Giresun'da Valilik binası önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Vahit Sütlaş Sahnesi'nde devam eden kutlama programında, emekli öğretmenlere hizmet şeref madalyası verildi, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Çeşitli yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, tiyatro gösterisiyle son buldu.

Gümüşhane

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ve öğretmenlerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde devam etti.

Vali Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, "Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin günü kutluyorum. Milletimizin aydınlanma davasına ömrünü adamış, bu uğurda canlarını vermiş Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ve bunun gibi değerli öğretmenlerimiz var. Onların hepsini rahmetle, minnetle anıyorum." dedi.

Programda, Vali Taşbilek, öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verdi.

Etkinlik, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği oratoryoyla sona erdi.

Trabzon

Trabzon'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, yıllar sonra ilkokul öğretmeninin memleketinde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da öğretmenlerin gününü kutladı.

Hayatının değişmesine sebep olan öğretmeniyle görüştüğünü ve onun sayesinde bugün Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet verdiğini anlatan Zorluoğlu, duygusal anlar yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Taşan ise günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Trabzon'da çeşitli spor, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi. Vali Ustaoğlu ise emekli olan öğretmenlere plaket takdim etti.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda, Ahmet Saka İlkokulu öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi.

Etkinlikte, kentteki çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan horon ekibi gösteri sundu.

Kaynak: AA