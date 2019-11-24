24.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:00

Şanlıurfa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla kutlama programı düzenlendi.

Mehmet Akif İnan Salonunda gerçekleştirilen kutla programa Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit öğretmenler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin toplumda yerin ve önemini hatırlattı.

Hedeflerinin eğitim kalitesinin daha da artırmak olduğunu ifade eden Yapıcıer, şöyle konuştu:

" Hedefimiz ilimizde eğitim adına çocuklarımızı, gençlerimizi daha nitelikli eğitim veren üst öğretim programlarına yerleştirmek. Bu hedeflere ulaşmakta en büyük gayreti biz göstereceğiz ve en büyük fedakarlığı her zamanki gibi öğretmenler olarak yine biz yapacağız. Kazanılması gereken asıl büyük servet, erdem ve bilgeliktir. Yüreğimizi, ruhumuzu en büyük erdemlerle tezyin ve teçhiz etmeli ve bu amaçlarımızdan vazgeçmeden yolumuza devam etmeliyiz. Evrensel medeniyet kulesi de hiç şüphesiz bu şerefi taşıyan fedakar ve cefakar öğretmenlerimiz sayesinde yükselecektir."

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan kısa film yarışmasının birincisi "Öğretmen" konulu kısa filmin gösterimi yapıldı. Programda aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin şarkı seslendirdi.

Program, Türkiye Öğretmenler Kupası'nda Türkiye Birincisi olan Eyyübiye Basketbol Erkek takımına madalya ve kupasının verilmesinin ardından sona erdi.

Kutlama programına Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da katıldı.

Kaynak: AA