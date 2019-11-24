24 Kasım Öğretmenler Günü
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24 Kasım Öğretmenler Günü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

24.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:13
24 Kasım Öğretmenler Günü

'nun ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören, Fatsa Kültür Sarayı'nda günün anlam ve önemine hitaben hazırlanan programla devam etti.

Törene, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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