24.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:56

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Antalya, Muğla ve Burdur'da törenler düzenlendi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Antalya Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu ve Antalyalı şehit öğretmenler anıldı.

Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "A'dan Başlar Aydınlık" adlı program sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri çerçevesinde öğretmenlerin heyecanıyla, Türkiye'nin dünya sahnesindeki haklı başarısını ileriye taşıma gayretinde olduklarını söyledi.

Etkinlik, adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.

Muğla

Muğla'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği anlamlı günün 91'inci yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayan Töre, "İyi ki öğretmeniz. 24 Kasım milletimizin birlik, beraberlik içinde aydınlık yarınlara yürümesinde en büyük paya sahip olan öğretmenlerimizin gurur günüdür. 1981'den bu yana her 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, tüm öğretmenlerimiz için motivasyon kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecektir." dedi.

Emekli öğretmenler adına konuşan Asuman Onargan ise hiç silinmeyecek anılar, hayaller bırakarak kutsal mesleği kendilerinden sonraki öğretmenlere bırakmanın mutluluğunu taşıdığını belirtti.

Genç öğretmenler adına konuşan Ayşe Nur Asıcı da hedeflerin değiştiğini ancak öğretmenin gönlünden çocuğun kalbine akan niyet ve bilginin değişmediğini söyledi.

Törende, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederken emekli olan öğretmenlere de Vali Esengül Civelek tarafından "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenler de ödüllendirildi.

Program, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin seslendirdiği türkülerin yer aldığı konserle sona erdi.

- Burdur

Burdur'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, ardından Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Karamanlı ilçesinde Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda da gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Karamanlı Milli Eğitim Müdürü Salim Oğuz, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik denilince akla ilk önce fedakarlık geldiğini söyledi.

Kaynak: AA