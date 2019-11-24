24.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:44

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Cafer Dilek ve öğretmenler, Sakarya Ortaokulu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Dilek, Öğretmenevi'nde devam eden program yaptığı konuşmada, öğretmenlerin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Öğretmenlerin toplumun önderleri ve yol göstericileri olduğunu anlatan Dilek, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Program mesleğe yeni atanan öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA