24.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:36

Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Elazığ'da düzenlenen törenlerle, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, öğretmenliğin her alanda adanmışlığı ifade eden en kıymetli meslek olduğunu söyledi.

Bilgi ekonomisi ve ekonomiyi belirleyen bilgi üretiminin başat olduğu bir çağda, en değerli kavramın bilimsel bilgi olduğuna vurgu yapan Güzeloğlu, zamanın ruhunun, bilginin ürüne dönüştürülmesi, bilginin kullanılarak değişimin yönlendirilmesine kadar bir dizi belirleyiciden etkilendiğini aktardı.

Güzeloğlu, dünyayı bilgiyi üretenlerin yönettiğini, bu nedenle bilgi ve üretim kavramlarında da öğretmen ve eğitim sisteminin öne çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin bu noktadaki katkılarını, çabalarını, ışık saçtığı en küçük yerleşim biriminden merkez ve metropollere kadar oluşturduğu değer alanını biliyoruz. Diyarbakır'da eğitimin istediğimiz boyuta gelmesi için iddiasını ortaya koyan, ulusal ve uluslararası alanda anılan bir kent olması için yoğun gayret içerisindeyiz. Gelecek eğitim yılında derslik sayılarından başlayarak çok büyük bir iyileşmeyi, değişimi gerçekleştireceğiz."

Büyükşehir Belediyesi olarak kentte eğitimin niteliğinin yükseltilmesi için çok büyük bütçe ayırdıklarını vurgulayan Güzeloğlu, "Belediye olarak 100 öğretmenimizi yurt dışı tatili ile ödüllendiriyoruz. Kriterleri İl Milli Eğitim Müdürülüğünce belirlenecek, ilk yarı yılda başarılarıyla öne çıkan 50 öğretmenimizi ara tatilde, ikinci yarı yılda da yaz tatilinde 50 öğretmenimiz olmak üzere 100 öğretmenimizi yurt dışı tatili ile ödüllendiriyoruz." diye konuştu.

Programda, aday öğretmenler yemin ederek göreve başladı.

Bingöl

Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenin sadece bilgi nakleden değil, öğrencisindeki cevheri sabırla işleyen bir sanatkar olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğimizin temeli olan, aydınlık nesiller yetiştirmek için büyük sabır ve özveri gösteren, idealini ve heyecanını daima taze tutan değerli öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz her alanda kalkınıp daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Daha sonra, çeşitli alanlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Göreve başlayan öğretmenlerin yemin töreniyle sona eren programa, Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da katıldı.

Elazığ

Elazığ Öğretmenevi önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden etkinlikte konuşan Elazığ Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, geleceğin öğretmenler sayesinde inşa edileceğine işaret ederek, "Mum gibi eriyerek etrafını aydınlatmak, insanların arayışında rehber ve kendini geliştirmede anahtar olmak, sadece öğretmen olmaktan geçmektedir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk ise öğretmenliğin yaşayarak öğrenilen bir meslek olduğunu dile getirdi.

Mardin

Mardin Valiliği bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, öğretmenlerin gelecek nesilleri yetiştiren kişiler olduğuna dikkati çekti.

Göreve başlayan öğretmenlerin yemin ettiği törende, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi.

Müzik dinletisi ve gösterilerin ardından sona eren programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı da katıldı.

Kaynak: AA