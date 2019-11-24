24.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:22

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te düzenlenen etkinliklerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, öğretmenlerin toplumlardaki önemine değindi.

Bugünleri, Atatürk'ün izinden giderek büyük zorlukların üstesinden gelen, memleketin çocuklarını ilimle, irfanla buluşturmaya çalışan öğretmenlere ve onların yetiştirdiği öğrencilere borçlu olduklarını belirten Civelek, "Şehit edilen tüm öğretmenleri sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Onlara layık olmak için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye Öğretmenler Kupası il müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, aday öğretmenlerin yemin etmesi ve seslendirilen oratoryoyla sona erdi.

Hakkari

Hakkari'de Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali İdris Akbıyık, öğretmenlerin gününü kutladı.

Çocukların, milletin geçmişini, değerlerini, ideallerini öğretmenlerden öğrendiğini ifade eden Akbıyık, "Toplumlar bilimin ışığıyla kalkınma yolunda çabalarken, bu çabanın büyük çoğunluğunu göğüsleyebilen, yaşadığı topluma bilimin ışığını arayan nesiller kazandırabilmektir öğretmenlerimizin görevi." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda, çeşitli gösteriler sunuldu.

Program, emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Muş

Muş'ta, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Öğretmenevi'nde devam etti.

Vali İlker Gündüzöz, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in en önemli reform alanlarından birinin eğitim olduğunu vurguladı.

Eğitimin insana doğrudan etki eden bir alan olduğunu belirten Gündüzöz, en büyük desteğin eğitime verilmesi gerektiğini kaydetti.

Programda, Şehit Yücel Kurtoğlu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan müzik dinletisi sunuldu, resim sergisi açıldı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve öğretmenler katıldı.



Bitlis

Bitlis'te, Şehit Mahir Ayabak İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kentte terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerin fotoğrafları ve öz geçmişlerinden oluşan sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Vali Oktay Çağatay, hain, kalleş terör örgütünün birer rehber, ışık olan öğretmenleri hedef aldığını belirtti.

Öğretmenlerin çocuklara doğru yolu, iyiyi öğrettiğini vurgulayan Çağatay, şöyle devam etti:

"Vatanın ve milletin baş düşmanı hain ve kalleş örgüt, bu çocuklar iyi ve doğru yöne gitmesinler, millet ve memleket sevdalısı olmasınlar diye o öğretmenlere kıydı. Bu dünyaya nice Aybükeler, Ersinler, Ahmetler, Mehmetler geldi. Bazen köylere gittiğimde genç öğretmenleri görüyorum. Çocuğumun yaşında diyebileceğim genç arkadaşlarımız, gözlerinden ışık ve nur fışkırarak görev yapıyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da öğretmenliğin samimiyetin, özverinin, vefanın, çilenin ve zora talip olmanın adı olduğunu belirtti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci, öğretmen ve velilere ödüllerin verildiği törende, adaylığı sona eren öğretmenler de yemin etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA