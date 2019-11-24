24.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:16

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, öğretmenlik mesleğinin kutsal ve mesuliyeti ağır bir makam olduğunu belirterek, öğretmenlerin istikbalin mimarları olduğunu ifade etti.

Eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler 'beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi' emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Zira öğretmen, sadece öğreten, bilgiyi nakleden insan değildir. Öğretmen, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişidir. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."

Ortahisar Belediye Başkanı Genç de 24 Kasım 1928'de Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği" unvanının verildiğini hatırlatarak, öğretmenliği insanların yaşamına dokunan en kutsal meslek dalı olarak nitelendirdi.

Genç, insanları yetiştiren ve onların topluma faydalı bireyler olarak hayata kazandırılmasını sağlayanın öğretmenler olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İlkokul eğitiminden yüksek tahsilimize kadar fedakar ve cefakar çalışmalarıyla bizlere hayatın bütün zorluklarıyla mücadele edebilme yeteneğini kazandıran öğretmenlerimizin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Bu anlamda öğretmenlik insan yaşamına dokunan, yön veren ve insanları bir hamur gibi yoğurarak onlara şekil veren kutsal meslek dalıdır. Öğretmenlik bu nitelikleri sayesindedir ki toplumumuzda her zaman en saygın ve en itibarlı meslek dallarından biri olarak görülmüştür ve görülmeye de devam etmektedir. Yeri geldiğinde öğrencilerine anne ve baba şefkatiyle yaklaşan, onların sıkıntılarına ve dertlerine kol kanat geren öğretmenlerimizi, sadece 24 Kasım'da değil bütün yıl boyunca hatırlamalıyız. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum, tebrik ediyorum. Bütün öğretmenlerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA