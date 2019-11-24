24 Kasım Öğretmenler Günü
Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
24.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:10
Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kent Meydanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA