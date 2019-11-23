23.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:12

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ümit, mesajında, en onurlu mesleklerin başında gelen, en kutsal hizmetlerden birini üstlenen ve her zaman sevgi ve saygıyla anılan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını kaydetti.

Çocuklara, hayatı öğretmeye çalışan, zor anlarında yanında olup elinden tutmaya gayret eden, tüm öğrencilerini kendi evladı gibi kucaklayan, toplumun geleceğini inşa ederken özveri ve sabırla emek sarf eden tüm öğretmenlere olan vefa ve minnet borcunun her zaman baki olduğuna değinen Ümit, tüm insanlık için hizmet edecek ilim insanları, sanatçılar, devlet adamları, doktorlar, hukukçular ve mühendislerin değerli öğretmenlerin öncülüğünde yeşerip yetiştiğini ifade etti.

Ümit, geleceğin mimarları olan öğretmenlerin, misyon ve vizyonlarıyla Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında da şüphesiz en önemli paylardan birine sahip olacağını belirttiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başöğretmen Atatürk, 'Öğretmenler! Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.' diyerek öğretmenlik mesleğinin misyonuna ve ne kadar önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekmiştir. Bu vesileyle gerek Bolu'da gerekse yurdumuzun her köşesinde görevlerini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Yıllarını bu mesleğe adamış emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden değerli öğretmenlerimizi de şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA