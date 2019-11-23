23.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:08

Denizli Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladılar.

Vali Karahan, mesajında, eğitimin artık sadece kalkınmanın ve gelişmenin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değer olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gelişim, değişim ve kalkınmasını gerçekleştirip gelecekle ilgili hedeflerine ulaşmada eğitim ve öğretmenin görevinin çok büyük olduğunu vurgulayan Karahan, şunları ifade etti:

"Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir. Nitekim, Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler' demek suretiyle, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak öğretmenlerin ne denli bir öneme haiz olduğuna işaret etmiştir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, geleceğe yön verecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin toplumun en kıymetli değerlerinden olduğunu vurguladı.

Öğretmenliğin, insanlık tarihinin en kıymetli ve ölümsüz mesleği olduğuna işaret eden Zolan, "Öğretmenlerin yetiştirdiği nesiller ülkemizin geleceğine sahip çıkacak, aldığı eğitimle ülkesini bir adım daha öteye taşıyacak genç filizlerdir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef olan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına geleceğimizi en iyi şekilde yetiştiren öğretmenlerimiz toplumun en özel değerlerindendir. Öğretmenlerimiz yeniliğin, değişimin, gelişimin ve gelecek aydınlık günlerin anahtarıdır. Gelecek kuşaklara yön veren öğretmenler, ülkelerin kaderinde çok önemli bir yere sahiptir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA