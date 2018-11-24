Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

Kent Meydanındaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra Karabük Kültür Merkezi'nde devam eden ve Karabük Valisi Fuat Gürel ile diğer protokol üyeleri, öğrenciler ile öğretmenlerin katıldığı etkinlikte, öğrenciler tarafından şiir okudu.

Öğretmenler Günü ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği etkinlikte, göreve yeni başlayan eğitimciler "Öğretmen Andı"nı okudu.

Emekli olan öğretmenlere şeref belgesinin verildiği etkinlik, tiyatro gösterisiyle son buldu.