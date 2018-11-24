24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Samsun ve ilçelerinde tören düzenlendi.

Havza Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Havza Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu ile öğretmenler katıldı.

Kavak

Kavak ilçesindeki Atatürk Park ve Meydanı'nda başlayan törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Milli Eğitim Müdürü Büyük, öğretmenlerin değişimin, gelişimin, kalkınmanın, birlik ve beraberliğin anahtarı olduğunu belirterek, öğretmenlerin günlerini kutladı.

Kavak'ta etkinliklere 26 Kasım Pazartesi günü Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda devam edileceği bildirildi.

Törene, İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Emekli öğretmenler yemekte buluştu

Kavak'ta Öğretmenler Günü dolayısıyla Öğretmenevi Müdürü Ali Soylu tarafından emekli öğretmenler onuruna yemek düzenlendi.

Programda emekli öğretmenler konuşma yaparak, şiir okudu. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da ilkokul öğretmeni Yaşar Çakın'ın elini öptü ve tüm emekli öğretmenlere çiçek verdi.

Programa, Kaymakam Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve emekli öğretmenler katıldı.

Vezirköprü

Vezirköprü'de Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Ahmet Faik Edis Kız Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenlerinden Erdem Koçak'ın konuştuğu programda, veda konuşmasını ise emekli öğretmen eski Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan yaptı.

İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere plaket, katılım belgesi ve hediyeleri verildi.

Programa, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.