Hakkari ve Yüksekova ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kent merkezindeki program, valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Atatürk Kültür Merkezinde devam eden programda konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olarak, öğretmenler günü vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Öğretmenliğin kutsal ve mesuliyeti ağır bir meslek olduğunu ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bütün öğretmenlerimize şahsım ve ilimizdeki tüm kardeşlerim adına şükranlarımı sunuyorum. Öğretmen dediğimizde aklımıza önce aşk gelir, sevda gelir, fedakarlık gelir. Hz. Mevlana'nın Şems Hazretlerine duyduğu karşılıksız ve manevi gönül bağı gibi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz arasında da güçlü bir bağ vardır. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine ülkemizin her coğrafyasında ve her ikliminde cansiparane gayret sarf ettiklerini görmemek mümkün değil. Bu memleketin çocuklarını ilimle, irfanla, bilgiyle buluşturan bu güzel insanların kaygısı asla maddi kazanç olamaz. Makamımız ve kurumlarımız olarak her daim tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi öğretmenlerimize de kapımız açıktır."

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda, öğretmenlerden oluşan koro tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Program, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, tiyatro ve halk oyunları gösterisinin ardından emekli öğretmenlere ile çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere plaket ve ödül verilmesiyle son buldu.

Programa, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Gür ve öğretmenler katıldı.

Yüksekova

Yüksekova ilçesindeki program ise Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, öğretmenlerin gününü kutlayarak, bölgede görev yapmanın hem zor hem de keyifli olduğunu söyledi.

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği program, şiirlerin okunması, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi ile sona erdi.

Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.