- Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk'ün konuşması

Sinevizyon gösterisi

Şiir, müzik ve oratoryo gösterisinden fon

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi

24 Kasım Öğretmenler Günü

Elazığ'daki tören de Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Elazığ Çubukbey Anadolu Lisesinin düzenlediği programda, şiirler okundu, öğrencilerce oluşan koro tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen seçildiği gün olan 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.

Öğretmenlik mesleğinin yaşayarak öğrenilebileceğini anlatan Göktürk, tüm bilgi ve birikimlerini öğrencilere seve seve verdiklerini dile getirdi.

Program, stajyer öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.