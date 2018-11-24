24 Kasım Öğretmenler Günü
- Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk'ün konuşması Sinevizyon gösterisi Şiir, müzik ve oratoryo gösterisinden fon Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi 24 Kasım Öğretmenler...
- Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması
İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk'ün konuşması
Sinevizyon gösterisi
Şiir, müzik ve oratoryo gösterisinden fon
Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi
24 Kasım Öğretmenler Günü
Elazığ'daki tören de Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.
Elazığ Çubukbey Anadolu Lisesinin düzenlediği programda, şiirler okundu, öğrencilerce oluşan koro tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen seçildiği gün olan 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.
Öğretmenlik mesleğinin yaşayarak öğrenilebileceğini anlatan Göktürk, tüm bilgi ve birikimlerini öğrencilere seve seve verdiklerini dile getirdi.
Program, stajyer öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.