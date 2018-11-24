24 Kasım Öğretmenler Günü

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Elazığ'da Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

Diyarbakır'daki ilk törende İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Anıt Park'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, öğretmen konulu film gösterimi yapıldı, öğretmen ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Naci Helvacı, kendi öz güvenini kazanmış, kendi ayakları üzerinde durabilen nesiller yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitime çok büyük önem verildiğini aktaran Helvacı, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız, Milli Eğitim Bakanımız ve eğitimin her kademesinde görev yapan değerli arkadaşlarımız bunun çabası ve gayreti içerisindeler. Bu çabanın ve gayretin bir de istatistik boyutu var. Bu açıdan Diyarbakır'da Valimiz, Milli Eğitim Müdürlüğüyle beraber yapmış olduğu çalışmalarda verilerde ciddi iyileşmeler ortaya çıktı. Okuma yazma oranlarının artırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, sınav başarılarının yükseltilmesi ilk aklıma gelenlerdir."

İl Milli Eğitim Müdür Hasan Aslan da öğretmenlerin mesleğe olan aşkı ve tutkusunun 6-7 yaşlarında başladığını söyledi.

Bu tutkunun bir ömür boyunca hiçbir engel tanımadan artarak devam ettiğini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"1990'lı yıllarda hain terör örgütü tarafından şehit edileceğini bile bile yüreği sevgi dolu bir şekilde en ücra köylere kadar bizi götüren bu tutku, bu aşktır. Bu meslek sevgi, fedakarlık mesleğidir. Bu mesleği seçme sebebimiz işsizlik, yoksulluk, geçim korkusu değil. Daha 6-7 yaşlarında başlayan aşkımız ve tutkumuzdur. Gün olur acımasızca eleştiriliriz hatta hakarete ve şiddete maruz kalırız ama gözyaşlarımızı bile öğrencilerimiz görüp üzülmesin diye gizlice içimize akıtırız."

Öğretmenler Günü ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği etkinlikte, göreve yeni başlayan eğitimciler "öğretmen andı"nı okudu.

Mardin

Mardin Valiliği bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.



Günün anlam ve önemini anlatan şiir ve makalelerin okunduğu programda, başarılı öğretmenlere plaket verildi.



Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Hazreti Adem'den bu yana insanlığın iyilik ve güzellik adına kazandığı ve gelecek nesillere bıraktığı her şeyin öğretmenlerin sayesinde olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin sayısız fedakarlıklarda bulunduğunu aktaran Sarı, şöyle dedi:

"Öğretmenlik dünyanın en fedakar, en zor ama bir o kadar da en fazla hayır duası alınan mesleğidir. Eğer bugün bir zerre miktar iyiliğe, güzelliklere sahipsek, ülkemiz dünyanın en zengin 20 ülkesinden biriyse, 15 Temmuz hain darbe girişimine göğsünü siper ettiyse siz değerli öğretmenlerimizin sayesindedir."

Mardin'de görev yapan ve 24 Kasım'da doğan öğretmenlere doğum günü sürprizi yapıldı. Sahneye davet edilen öğretmenler için pasta kesilerek hem doğum günü hem de Öğretmenler Günleri kutlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Sarı öğretmenlere pasta ikram ederek günlerini kutladı.



Daha sonra öğretmen ve öğrencilerden oluşan grubun müzik dinletisinin ardından emekli öğretmenlere plaket verildi, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Elazığ

Elazığ'daki tören de Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Elazığ Çubukbey Anadolu Lisesinin düzenlediği programda, şiirler okundu, öğrencilerce oluşan koro tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen seçildiği gün olan 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.

Öğretmenlik mesleğinin yaşayarak öğrenilebileceğini anlatan Göktürk, tüm bilgi ve birikimlerini öğrencilere seve seve verdiklerini dile getirdi.

Program, stajyer öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.

Şırnak



Şırnak Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öte yandan Yılmaz, Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmenlere tatlı ikramında bulundu.

Öğretmenlerin gününü kutlayan Yılmaz, "Öğretmenler Günü'nde geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimizi unutmadık. Köydeki okullarda görev yapan öğretmenlere de tatlı gönderdik." diye konuştu.