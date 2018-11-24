Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın'ın çelenk bırakmasıyla başlayan törenler Kültür Merkezi'nde sürdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlik mesleğinin insanlığın var oluşuyla birlikte başlayıp sona ereceği güne kadar devam edeceğini vurgulayan Vali Bilgin, dünyanın değişiminde de öğretmenlerin çok etkin rol üstlendiklerini belirtti.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin insan yaşamını şekillendirerek dünyanın da şekillendirilmesinde çok büyük etken olduğunu ifade eden Bilgin, Türkiye'nin kuruluşu aşamasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş meydanlarında dahi eğitime çok önem verdiğini anımsattı.

Atatürk'ün eğitime verdiği önemle Türkiye'nin oluşmasında çok etkili faaliyetler yürüttüğünü herkesin anlaması ve bilmesi gerektiğini söyleyen Bilgin, şöyle konuştu:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle kendisini öğretmenlerle özdeşleştiren her gittiği ilde eğitim öğretim yuvalarını ziyaret ederek oradaki öğretmenlerle birlikte toplumun dönüşümüne katkı sağlamakla birlikte sarf ettiği çabanın özünü hissetmeliyiz. Eğitim öğretim camiası yaklaşık 1 milyona yakın insan faktörünü barındırmakta. Eskiden temel öğretimin yanında şimdi yeni yeni öğretmenlik dallarının oluştuğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte çok daha gelişerek Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişiminde öğretmenlerin önemini hep birlikte göreceğimize inancımız tamdır."

Törende, Milli Eğitim Müdürü Akın, aday öğretmenler adına Kevser Battal, emekli öğretmenler adına Cafer Yüce de birer konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiir okunmasıyla devam eden törende, emekli öğretmen ve personele hizmet şeref belgeleri verildi.

Tören, öğrenci ve öğretmenler korosunun konseri ve resim sergisinin açılışıyla son buldu.

Törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kadir Oğuz, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.