Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Nayir, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de "Başöğretmen" unvanı alması ile 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Öğretmenliğin, maddi olarak ölçülemeyecek kadar, özgün, değerli ve özel bir meslek olduğuna vurgu yapan Nayir, "Toplumumuzun şekillenmesinde, Cumhuriyetin ve Türk Milli kültürünün geliştirilerek güçlenmesinde öğretmenlerimiz en fedakar ve saygıyı en çok hak eden değerlerimizdir. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarken, en zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesinde ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyor, sağlık, afiyet, huzur, başarı ve mutluluklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da mesajında, şunlara yer verdi:

"İnançla çıktığımız bu kutsal yolculukta yılmadan yorulmadan hedeflerimize ilk günkü aşkla devam edeceğimize gönülden inanıyoruz. Saygıdeğer öğretmenlerimizin bu onurlu gününü kutlarken; Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, eğitim şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, kutsal mesleğin onurlu temsilcileri olan öğretmenlerimizi sağlık, mutluluk ve başarı dilekleriyle sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Sakarya Üniversitesi Rektörü Savaşan

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da insanın, yaratılış itibariyle önemli misyonlarından biri de bilgiyi edinmek ve daha da önemlisi işlemek ve aktarmak olduğunu aktardı.

Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet, bilgi düzeyinde sürdürülmekte, toplumumuzun geleceği ise verilen eğitimin başarısı ile değerlendirildiğini ifade eden Savaşan, mesajında şunları kaydetti:

"Toplumumuzun her yönden güçlü ve kalkınmış olması çabasında öncü rol oynayan, geçmişini iyi bilerek geleceğe güvenle bakan, iyi ahlaklı, insana ve emeğe saygılı, araştıran, okuyan ve hayatı seven nesiller yetiştirme gayretiyle mücehhez hocalarımızın değerini kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Analitik düşünme yeteneğini ve bilgi üretme yöntemlerini yeni nesillere kazandırma çabasını özveriyle sürdüren, teknolojiyi üreten ve kullanan insan yetiştirme gayretini gösteren öğretim elemanlarımızın ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum."

Serdivan Belediye Başkanı Alemdar

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da mesajında, öğretmenliğin özveri ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğuna dikkati çekti.

Öğretmenlerin, ilim, irfan ve deneyimle çocukları geleceğe taşıyan rehberler olduğunu belirten Alemdar, "Bu bağlamda onlar toplumumuzun, eğitim ve öğretim sistemimizin temel unsurlarıdır, istikbalimizin de mimarlarıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi, hayata hazırlanması noktasında öğretmenlerimiz son derece önemli bir görevi yerine getiriyor. Hepimiz biliyoruz ki, çocuk sevgisini, insan sevgisini içinde taşıyan, mesleğine duyduğu aşk ile görevini ifa eden öğretmenlerimizin fedakarlıklarının, üzerimizdeki haklarının karşılığının ödenmesi mümkün değildir. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir gelenekten gelen milletin ferdi olarak tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, öğretmenlik gibi önemli göreve talip ve en zor şartlarda bile bu görevi hakkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sapanca Belediye Başkanı Yılmazer de ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmenlere karanfil verdi.