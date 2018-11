Gaziantep Valisi Davut Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, mesleklerin en özelini icra eden öğretmenlerin gurur gününü kutladığını belirtti.

Toplumların gelişmesi ve medeniyetin yerleşmesinde ilk basamağın eğitim olduğunu kaydeden Gül, "Bilgi toplumuna giden yol eğitimden geçer. Bu çerçevede öğretmenlerimiz, milli şuurun oluşturulması ve geleceğe taşınması, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek medeniyet yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerlemesi için, 'istikbalimizin teminatı' evlatlarımızın en büyük yardımcısı ve yol göstericileridir." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleğinin kutsal ve kutsal olduğu kadar da büyük sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu aktaran Gül, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Başöğretmen Atatürk'ün izi ve gösterdiği hedeften sapmayan, Cumhuriyetimizin bekçisi sevgili yavrularımızı yetiştiren öğretmenlerimizin en büyük hedefi, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma yolunda, kendinden emin ve daha güçlü adımlarla koşabilecek nesiller yetiştirmektir.

Devletimizin bekası için her platformda dile getirmeye çalıştığımız, çağdaş ülkeler seviyesine ulaşma gayesinde eğitim, en öncelikli hedefimizdir. Bu konuda her kademede hassasiyet gösterilmekle birlikte devlet bütçemizden en fazla pay eğitime ayrılmaktadır. Bugünleri yarınları taşıyan, yurdun her köşesinde ayrım gözetmeden hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerini layıkıyla ifa eden tüm öğretmenlerimizin bu özel günlerini canı yürekten kutluyorum."