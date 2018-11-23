Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, eğitimin, toplulukları çağdaş uygarlık düzeyine yükselten vazgeçilmez bir araç olduğunu belirtti.

Yarınlar adına umut bağladığımız asıl güçün öğretmenler olduğun ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nice büyük şahsiyet ve devlet adamlarına sahip necip bir milletiz. Öğretmenlik mesleğinin bizim eğitim ve kültür tarihimizde çok müstesna bir yeri bulunmaktadır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş ve demokratik bir toplumu oluşturmak adına en büyük sorumluluğu öğretmenlere yüklemiştir. Bizler öğretmenlerimizin en iyi koşullarda çalışmalarını sağlamakla sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, eğitim neferlerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum."