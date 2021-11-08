24 Kasım Öğretmenler Günü 2021 tatil mi? Okullarda Kasım ayı ara tatil tarihleri ne zaman başlıyor? MEB 2021 2022 çalışma takvimi nedir?

24 Kasım gününe sayılı günler kala vatandaşlar Öğretmenler Günü hakkında araştırımalar yapmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı konusu oldu. Peki, 24 Kasım tatil mi? Okullarda Kasım ayı ara tatil tarihleri ne zaman başlıyor? MEB 2021 2022 çalışma takvimi, Kasım ayı ara tatili olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

24 KASIM'DA RESMİ TATİL OLACAK MI?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de resmi tatil olmayacak.

2021 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

SÖMESTRİ TATİLİ NE ZAMAN 2021-2022?

Okullarda yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayacak ve 4 Şubat 2022 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİ ( 3 AYLIK TATİL) NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi okula gidecek. 17 Haziran 2022 Cuma günü de 3 aylık tatile girecek.

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