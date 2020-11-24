24 Kasım Masterchef yemekleri neler? Makarna çeşitleri nelerdir? Makarna tarifleri: Bolognese Tagliatelle, Ravioli, Parmesanlı Tagliani, Pappardelle

Masterchef'te bu akşam büyük ödül heyecanı yaşanıyor. 25.000 TL'lik büyük ödül için kırmızı ve mavi takım yarışıyor. Makarna tarifleri ve nasıl yapılır sorusunun cevabını sizler için derledik. 24 Kasım Masterchef yemekleri neler? Makarna çeşitleri nelerdir? Makarna tarifleri: Bolognese Tagliatelle, Ravioli, Parmesanlı Tagliani, Pappardelle