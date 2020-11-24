24 Kasım Masterchef yemekleri neler? Makarna çeşitleri nelerdir? Makarna tarifleri: Bolognese Tagliatelle, Ravioli, Parmesanlı Tagliani, Pappardelle
24.11.2020 21:51 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:54
Masterchef'te bu akşam büyük ödül heyecanı yaşanıyor. 25.000 TL'lik büyük ödül için kırmızı ve mavi takım yarışıyor. Makarna tarifleri ve nasıl yapılır sorusunun cevabını sizler için derledik. 24 Kasım Masterchef yemekleri neler? Makarna çeşitleri nelerdir? Makarna tarifleri: Bolognese Tagliatelle, Ravioli, Parmesanlı Tagliani, Pappardelle
Bu akşam Masterchef'te büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu kapsamda yarışmacılar 4 farklı makarna çeşidiyle yarışıyorlar. Makarna çeşitleri neler?
MAKARNA ÇEŞİTLERİ NELER?
Bolognese Soslu Tagliatelle
Deniz Mahsullü Ravioli
Porçini pappardelle
Parmesanlı Trüflü Tagliani