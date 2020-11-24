24 Kasım Masterchef yemekleri neler? Makarna çeşitleri nelerdir? Makarna tarifleri: Bolognese Tagliatelle, Ravioli, Parmesanlı Tagliani, Pappardelle
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24 Kasım Masterchef yemekleri neler? Makarna çeşitleri nelerdir? Makarna tarifleri: Bolognese Tagliatelle, Ravioli, Parmesanlı Tagliani, Pappardelle

24.11.2020 21:51 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:54
24 Kasım Masterchef yemekleri neler? Makarna çeşitleri nelerdir? Makarna tarifleri: Bolognese Tagliatelle, Ravioli, Parmesanlı Tagliani, Pappardelle

Masterchef'te bu akşam büyük ödül heyecanı yaşanıyor. 25.000 TL'lik büyük ödül için kırmızı ve mavi takım yarışıyor. Makarna tarifleri ve nasıl yapılır sorusunun cevabını sizler için derledik. 24 Kasım Masterchef yemekleri neler? Makarna çeşitleri nelerdir? Makarna tarifleri: Bolognese Tagliatelle, Ravioli, Parmesanlı Tagliani, Pappardelle

Bu akşam Masterchef'te büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu kapsamda yarışmacılar 4 farklı makarna çeşidiyle yarışıyorlar. Makarna çeşitleri neler?

MAKARNA ÇEŞİTLERİ NELER?

Bolognese Soslu Tagliatelle

24 Kasım Masterchef yemekleri neler? Makarna çeşitleri nelerdir? Makarna tarifleri: Bolognese Tagliatelle, Ravioli, Parmesanlı Tagliani, Pappardelle

Deniz Mahsullü Ravioli

24 Kasım Masterchef yemekleri neler? Makarna çeşitleri nelerdir? Makarna tarifleri: Bolognese Tagliatelle, Ravioli, Parmesanlı Tagliani, Pappardelle

Porçini pappardelle

24 Kasım Masterchef yemekleri neler? Makarna çeşitleri nelerdir? Makarna tarifleri: Bolognese Tagliatelle, Ravioli, Parmesanlı Tagliani, Pappardelle

Parmesanlı Trüflü Tagliani

24 Kasım Masterchef yemekleri neler? Makarna çeşitleri nelerdir? Makarna tarifleri: Bolognese Tagliatelle, Ravioli, Parmesanlı Tagliani, Pappardelle

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