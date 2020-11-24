24 Kasım MasterChef ödülü kim kazandı? MasterChef 25.000 TL'lik ödülü kim kazandı?

24 Kasım Salı günü yayınlanan MasterChef yarışmasında 25.000 TL için yarışmacılar kıyasıya mücadele edecek. Peki 24 Kasım MasterChef ödülü kim kazandı? MasterChef 25.000 TL'lik ödülü kim kazandı? 24 Kasım MasterChef menüsü!