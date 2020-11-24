24 Kasım MasterChef ödülü kim kazandı? MasterChef 25.000 TL'lik ödülü kim kazandı?
24.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:15
24 Kasım Salı günü yayınlanan MasterChef yarışmasında 25.000 TL için yarışmacılar kıyasıya mücadele edecek. Peki 24 Kasım MasterChef ödülü kim kazandı? MasterChef 25.000 TL'lik ödülü kim kazandı? 24 Kasım MasterChef menüsü!
24 Kasım ödül oyunu kazanan yarışmacı 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 17 Kasım ödül oyunu kazananı kim?
24 KASIM MASTERCHEF MENÜSÜ
Mavi takımın kaptanı Ebru ve kırmızı takımın kaptanı Serhat tarafından bire bir yarışacak yarışmacılar belirlenecek. 24 Kasım MasterChef menüsünde Deniz mahsüllü ravioli, makaron yer almaktadır.
24 KASIM MASTERCHEF ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterChef Salı akşamı yayınlanan bölümünde birbirinden lezzetli köfte ile şeflerin karşısına çıkacak. Kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'lik ödülün sahibi olacak. Kazanan takımı öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.