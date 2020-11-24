24 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Ebru mu, Serhat mı, Uğur mu?

24 Kasım Masterchef'te 25 bin liralık büyük ödül sahibini bulacak. Kırmızı takım ile mavi takım yarışında kazanan mavi takım oldu ve büyük ödüle bir adım daha yaklaştılar. Mavi takım orman meyveli tart yaparak yarışıyor. Peki, 24 Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Ebru mu, Serhat mı, Uğur mu