24 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Ebru mu, Serhat mı, Uğur mu?
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24 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Ebru mu, Serhat mı, Uğur mu?

24.11.2020 23:08 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:12
24 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Ebru mu, Serhat mı, Uğur mu?

24 Kasım Masterchef'te 25 bin liralık büyük ödül sahibini bulacak. Kırmızı takım ile mavi takım yarışında kazanan mavi takım oldu ve büyük ödüle bir adım daha yaklaştılar. Mavi takım orman meyveli tart yaparak yarışıyor. Peki, 24 Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Ebru mu, Serhat mı, Uğur mu

24 Kasım tarihinde Masterchef'te büyük ödül yarışı var! Yarışta kazanan isim 25.000 TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki, bu akşam Masterchef'te neler oldu?

24 KASIM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam büyük ödül heyecanı yaşandı ve bir kişi daha 25 bin liralık ödülün sahibi oldu. Kazanan isim Uğur, Özgül, Ebru ve Serhat arasından belirlenecek.

24 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Ebru mu, Serhat mı, Uğur mu?

ORMAN MEYVELİ TART TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kreması için:

3 su bardağı süt

3 adet yumurta sarısı

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 adet çubuk vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Tart hamuru için:

2 adet yumurta sarısı

150 gram soğuk tereyağı

1/2 su bardağı pudra şekeri

1/4 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı soğuk su

2 su bardağı un

Üzeri için:

300 gram karışık kırmızı orman meyvesi (yaban mersini, ahududu)

2 yemek kaşığı pudra şekeri

ORMAN MEYVELİ TART TARİFİNİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Piştiğinde hamurun çatlamaması ve tereyağının elinizin ısısıyla erimemesi için tart hamurunu kısa sürede toparlamaya çalışın, çok fazla yoğurmayın. Hamuru, kullanacağınız tart kalıbının çapından 1-2 cm. büyük olacak şekilde açmaya özen gösterin. Kullandığınız unun yoğunluğuna göre unu 1/4 su bardağı kadar azaltıp, arttırabilirsiniz.

Tart hamurunu fırınlamadan önce bir çatalın ucu yardımıyla birkaç yerinden delin. Eşit oranda kabarması ve pişmesi için üzerini yağlı kağıt üzerine aldığınız kuru baklagillerle örtüp fırınlayın.

ORMAN MEYVELİ TART NASIL YAPILIR?

Tart hamurunu hazırlamak için; elenmiş un, pudra şekeri ve tuzu mutfak robotu ya da miksere alıp hamur yoğurma aparatıyla karıştırın.

Küçük parçalar halinde kestiğiniz soğuk tereyağını azar azar katıp karıştırma işlemini sürdürün.

Son olarak yumurta sarıları ve soğuk suyu katıp bir parça daha karıştırmaya devam edin.

Tahta bir kaşıkla toparladığınız tart hamurunu, yatay şekilde streç filmle sardıktan sonra buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

Tartın kremasını hazırlamak için; derin bir kaba aldığınız yumurta sarılarını toz şeker ve mısır nişastası ilavesiyle çırpın. Toz şeker taneleri erimiş ve karışımın rengi beyaza dönük olmalı.

Ortadan ikiye kestiğiniz vanilya çubuğunun iç kısmında kalan çekirdekli kısmını sivri bir bıçağın ucu ile kazıyın. Soğuk sütü küçük bir tencereye aktarın. Elde ettiğiniz vanilya özü ile kısık ateşte kaynatın.

Çırpılmış yumurta sarılarını, kaynamakta olan süt ile azar azar karıştırıp ılıştırdıktan sonra süt tenceresine aktarın. Kısık ateşte koyu bir krema kıvamını alana kadar pişirin.

Ocaktan aldığınız krema karışımına azar azar tereyağı katıp, kıvam alması ve renginin berrak olması için bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Soğuması için ayrı bir kaba aldığınız kremanın üzerini ılındıktan sonra streç filmle kapatın. Buzdolabında bekletin.

Dinlenen hamuru, tereyağıyla yağladığınız maksimum 27 cm.'lik bir tart kalıbına elinizle bastırarak yayın.

Hamurun eşit oranda pişmesi ve kabarması için tart kalıbı büyüklüğünde bir yağlı kağıt kesin ve hamurun üzerine açın. Orta kısmını ağırlık yapması ve hamura düz şeklini vermesi için nohut, kuru fasulye gibi bakliyatlarla doldurun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 25 dakika hafif bir renk alana kadar tart hamurunu pişirin.

Fırından çıktıktan sonra üzerindeki yağlı kağıt ve kuru bakliyatları alın. Aynı ısıda 5 dakika daha fırınladığınız tart tabanını fırından çıkartın, oda ısısında dinlendirin.

Buzdolabında soğuyan kremayı tartın orta kısmına yayın, arzuya göre krema sıkma poşeti kullanın.

Tartın üzerini bol suda yıkayıp fazla sularını süzdürdüğünüz kırmızı orman meyveleriyle kaplayın. Pudra şekeri eledikten sonra dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşın.

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