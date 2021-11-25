24 Kasım 2021 Haberleri
24 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler
- Bakan Varank, kaza geçiren muhabiri kendi aracıyla evine bıraktı
- Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen
- Son Dakika: Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor
- Haller, Beşiktaş maçıyla tarihe geçti! Ajax'ın yıldızı, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk 5 maçında 9 gol attı
- Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı! Ajax'a mağlup olan Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde grup sonuncusu oldu
- Son Dakika: Çocuk teslimini sil baştan düzenleyen 5. Yargı Paketi, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
- Türkiye Covax üzerinden ihtiyaç sahibi ülkelere 10 milyon doz aşı hibesi yapacak
- Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor
- Fatih Terim'in şaşırtan Marsilya planı! Antrenmanda Vitor Pereira modelini denedi
- Restoranda iş insanına bıçakla saldıran Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı
- BAE Veliaht Prensi Bin Zayid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telgrafı
- Kadıköy metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler savurup bıçakla saldırdı
- Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Salgın kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak
- İstanbul'la ilgili küstah sözleri hala akıllarda! Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fener maçına özel prim
- Xavi istemedi, Fener'e geliyor! Umtiti'nin çubuklu formayı giymesinin yolu Szalai'dan geçiyor
- Liseli kızlar parkta tekme, tokat ve ekmek bıçağıyla birbirlerine girdi
- İsveç'in ilk kadın başbakanı seçilen Magdalena Andersson, 7 saat sonra istifa etti
- Galatasaray'da Babel ayrılığın fitilini ateşledi! Oynamak istediği ligi bile açıkça dile getirdi
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi
- Beşiktaş, Kulüpler Birliği'nin aldığı kararı tanımadı: Anlamsız ve gereksiz buluyoruz
- TÜGVA'dan belge sızdırılması soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
- Aile kavgasında öldürdüğü annesi ile yan yana toprağa verildi
- Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı! Ajax'a mağlup olan Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde grup sonuncusu oldu
- Fatih Terim'in sözlerini boşa çıkaracak bomba iddia: FIFA, Mohamed'in sözleşmesini onaylamayacak
- Almanya'da yeni koalisyon kuruluyor! Türkiye'ye özel başlık açan hükümetin yeni başbakanı Olaf Scholz olacak
- Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım
- Galatasaray'da kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak! İşte Fatih Terim'in üzerini çizdiği 5 futbolcu
- 13 günlük bebeğini zehirleyerek öldürmeye çalışan baba tutuklandı! İfadesi kan dondurdu
- Hamit Kocabey'in istifasının ardından HSK'nın yeni üyesi Havvanur Yurtsever oldu
- Kulüpler Birliği, 14 kulübün aldığı ortak kararı açıkladı: Hakemlerle ilgili konuşmayacağız
- Kılıçdaroğlu seçim havasına girdi! Meydanlara iniyor, startı vereceği ili de belirledi
- Akaryakıt zammı öncesi sürücüler benzin istasyonlarına akın etti
- Ölüp yeniden dirildiğini söyleyen kadın, cehennemdeki odayı anlattı: Korkunç şeyler gördüm
- Feghouli, Fenerbahçe'nin mucizeyi gerçekleştirdiğini düşünüyor: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık
- Döviz yükselirken Reynmen'i yıkan haber! Organizasyon şirketine 200 bin euroyu faiziyle geri ödeyecek
- Son dakika! BAE Veliaht Prensi uzun yıllar sonra Türkiye'de! 10 anlaşma imzalandı
- Fatih Terim, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur
- Ücretli öğretmen Bahar Zeybek, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti
- Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşlarıyla toprağa verildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet